La MotoGp torna in Brasile

La MotoGp si prepara a riabbracciare il Brasile. Dorna, la società che detiene i diritti commerciali della MotoGp, ha infatti annunciato la firma di un accordo preliminare con Rio Motorsports per far tornare il Gp del Brasile nel calendario del Mondiale a partire dal 2021.

La sede ospitante della gara sarebbe una nuova pista costruita a Rio de Janeiro: "Abbiamo uno sport, un paddock e una griglia veramente globali, ma aggiungere un altro paese al nostro calendario, specialmente uno come il Brasile, è sempre qualcosa a cui aspirare" ha detto il ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta. La MotoGp non fa tappa in Brasile dal 2004, a Jacarepaguá.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 21:35