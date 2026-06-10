La Nazionale cerca un ct: Mancini il migliore possibile o preferiresti altro?

Si aspettano le elezioni del presidente Figc del 22 giugno, il Mancio in pole come erede di Ringhio ma ci sono altri nomi, occhio a una sorpresa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mentre il resto del mondo partecipa alla più importante manifestazione per nazionali, che cade ogni 4 anni, l’Italia non solo è costretta a guardarla in tv ma aspetta ancora di conoscere chi sarà il ct dopo Gattuso e chi sarà il presidente federale dopo Gravina. Meno di due settimane e le caselle verranno riempite ma i giochi sono tutt’altro che fatti. Se per il ruolo di tecnico sta crescendo fortemente la candidatura di Mancini – ma non mancano alternative, anche sorprendenti – per la carica di presidente della Figc si registra il vantaggio di Malagò ma anche in questo caso c’è incertezza.

Mancini in pole come ct

Nonostante non si capisca (anche se si può intuire) chi possa aver sondato Mancini, in assenza di un presidente autorizzato a farlo, da giorni si parla prepotentemente di lui come principale candidato. Il Mancio, che tre anni fa sbattè la porta ed andò in Arabia, sarebbe la soluzione più economica (contratto da 2 miilioni netti annui) che consentirebbe di avere una figura di rilievo in panchina ed anche l’ultimo ad aver vinto un trofeo in azzurro con Euro2020. A sponsorizzarlo è soprattutto Malagò che sembra in vantaggio sul suo sfidante, ossia Giancarlo Abete. Senza l’elezione dell’ex presidente del Coni, però, gli scenari potrebbero cambiare.

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Cosa succede se perde Malagò

Decisive saranno le elezioni federale del 22 giugno. Mancini ha un contratto fino al 2028 con l’Al Sadd, con cui ha vinto il campionato in Qatar, ma rescinderlo non sarebbe un problema. Da ct il Mancio oltre al’Europeo vanta un terzo posto in Nations League e detiene la striscia più lunga di partite senza sconfitte da allenatore dell’Italia: 37 (30 vittorie e 7 pareggi) ma nessuno dimentica il flop nellequalificazione ai Mondiali 2022 (eliminati dalla Macedonia del Nord ai playoff). Inoltre se non la spuntasse Malagò appare improbabile che il nuovo presidente possa orientarsi sulla stessa linea del rivale. Chi dunque potrebbe essere il nuovo ct azzurro?

Le alternative, da Conte a Baldini

Fino a un mese fa i più accreditati erano Allegri e Conte ma il primo ha detto sì a De Laurentiis e il secondo costa troppo per le casse federali anche se il suo nome resta tra i papabili. Guardiola è destinato a rimanere solo un sogno mentre non si può escludere la grande sorpresa. Le due vittorie con Lussemburgo e Grecia ma soprattutto il suo spessore umano, il suo essere anti-sistema, hanno stregato gli italiani: confermare Silvio Baldini sarebbe una scelta di grande coraggio e un vero segnale di cambiamento. Non sarebbe difficile neanche trovarne l’erede per l’Under 21 visto che tutti i tecnici delle giovanili, da Nunziata a Franceschini, stanno facendo benissimo.

La lista però non si esaurisce qui. Se la candidatura di Pioli appare debole dopo il flop alla Fiorentina, è tutt’altro da scartare quella di Simone Inzaghi. Dopo appena una stagione in Arabia Saudita alla guida dell’Al Hilal, il futuro dell’ex allenatore dell’Inter appare meno saldo di quanto sembrasse soltanto qualche mese fa. Il club arabo avrebbe individuato in Vítor Pereira del Nottingham il profilo ideale per raccoglierne l’eredità. Inzaghi potrebbe pagare una stagione conclusa senza trofei e lo scarso feeling con i vertici e con Benzema.

L’Italia intanto aspetta: la nazionale si radunerà a Coverciano il 21 settembre e poi affronterà in Nations il Belgio, la Francia e due volte la Turchia mentre nel girone di qualificazione ai prossimi Europei debutterà a novembre, contro la Slovacchia, inserita con la Nazionale nel girone 7 con Germania e Belgio. Voi chi vorreste che sedesse in panchina? Vota il sondaggio clicca qui