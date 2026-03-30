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La nazionale di calcio iraniana rende omaggio alle vittime della scuola di Minab

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La nazionale di calcio iraniana rende omaggio alle vittime della scuola di Minab in occasione dell’amichevole contro la Nigeria: giocatori con degli zainetti in mano. La televisione di Stato iraniana ha diffuso le immagini della nazionale di calcio dell’Iran che rende omaggio alle vittime dell’attacco del 28 febbraio a una scuola elementare di Minab, in vista dell’amichevole contro la Nigeria ad Antalya, in Turchia.

La nazionale di calcio iraniana rende omaggio alle vittime della scuola di Minab

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