La nazionale di calcio iraniana rende omaggio alle vittime della scuola di Minab in occasione dell’amichevole contro la Nigeria: giocatori con degli zainetti in mano. La televisione di Stato iraniana ha diffuso le immagini della nazionale di calcio dell’Iran che rende omaggio alle vittime dell’attacco del 28 febbraio a una scuola elementare di Minab, in vista dell’amichevole contro la Nigeria ad Antalya, in Turchia.
La nazionale di calcio iraniana rende omaggio alle vittime della scuola di Minab
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