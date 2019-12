La Nazionale torna a Cagliari

La grande stagione del Cagliari, in lizza per un posto in Europa, verrà “premiata” dalla Federazione che ha scelto la "Sardinia Arena" come sede di una delle amichevoli di preparazione verso Euro 2020.

Dopo l'ufficializzazione delle amichevoli contro Inghilterra e Germania, fissate rispettivamente il 27 marzo a Londra e il 31 marzo 2020 a Norimberga, prima del match del 4 giugno contro la Repubblica Ceca, in una sede da definire, la Nazionale di Roberto Mancini giocherà infatti a Cagliari il 29 maggio alle 20.45 contro San Marino.

La gara segnerà il ritorno degli Azzurri a Cagliari 15 anni dopo l’ultima volta, il 2-0 in amichevole contro la Russia del 9 febbraio 2005.

Sono in tutti cinque le partite giocate dala Nazionale a Cagliari con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 18:44