La Nazionale torna a San Siro un anno dopo la Svezia

Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per l’ultima giornata di Nations League contro il Portogallo, in programma sabato sera alle 20.45 a San Siro.

Lo stadio milanese farà registrare il tutto esaurito, 73mila persone sono attese al fischio iniziale: "Milano ha sempre risposto bene alla Nazionale. Poi la mia speranza è che sia piaciuta di più per le ultime partite, spero che vogliano vederla dal vivo".

Un primo bilancio dopo 7 partite come commissario tecnico della Nazionale: “Mi sono trovato benissimo, sono felice di questa scelta. All'inizio è stato difficile, soprattutto per la mancata qualificazione ai Mondiali. Il morale era sotto i tacchi, ma ho trovato un gruppo che aveva voglia di fare. Ci vuole pazienza, miglioriamo di gara in gara, ma nessuno ha la bacchetta magica”.

Sulla possibilità di andare avanti in Nations League: “Ci piacerebbe andare alle Final Four, è chiaro. Nelle prime partite dovevamo dare possibilità ai ragazzi giovani di giocare partite importanti come quella in Portogallo, anche facendo errori. Abbiamo una buona generazione di ragazzi di 18-20 anni, hanno bisogno di giocare, non è giusto siano in B e in C. Per noi è importante conoscerli, lavorarci tutti i giorni”.

Tornate sul luogo del delitto con una Nazionale resuscitata: "La Nazionale non è mai morta, mi ricordo bene le due partite, la Nazionale meritava di andare avanti. Il calcio è questo, è capitato a tutte le nazionali. L'anno scorso è capitato alla nostra, per noi andare al Mondiale è molto importante. Ci siamo rimboccati le maniche, ma credo che la strada sia abbastanza lunga".

Su delle possibili novità dopo in vista del match contro gli USA: "Dopo la partita di domani arriveranno due giocatori dell'Under 21, Kean e Mancini, e si aggregherà anche Acerbi al posto di Romagnoli. Dopo la partita di San Siro Chiellini, Jorginho, Insigne e Florenzi, che hanno giocato tanto in campionato, torneranno a casa”.

Ultimi dubbi di formazione: “Abbiamo ancora 24 ore, decidiamo domani. Immobile ha molte chance di partire dall’inizio. Lui gioca nel club in una maniera diversa, però una qualità ce l'ha ed è importante: fa gol"

