La NBA chiama D'Angelo Harrison

Prima il tweet apparentemente di commiato dai tifosi di Brindisi, datato 5 giugno. Ora, la notizia che D’Angelo Harrison vivrà un’estate molto particolare presso il minicamp dei Philadelphia 76ers a fine luglio.

“Grazie, Brindisi. Ricordi per sempre” aveva scritto la guardia statunitense al termine della prima stagione in Italia, conclusa con una media di 16.8 punti a partita, con 3.8 rimbalzi e 3.7 assist.

Per il classe ’93 si profila quindi la possibilità di mettersi in evidenza presso una delle franchigie più prestigiose della Nba con possibile approdo per la prima volta in carriera nella pallacanestro della propria nazione, dopo aver sviluppato la prima parte della carriera, al termine dell’apprendistato nei college, tra Turchia, Francia e Israele.

Brindisi trema in vista di un altro, possibile addio pesante dopo quelli, già annunciati, di Darius Thompson, James Bell e Derek Willis.

OMNISPORT | 12-07-2021 17:27