La nuova Argentina senza Messi riparte dalle magie di Lautaro e Paz: 4-0 alla Bolivia, il Toro segna e anticipa le lacrime per la Pulce

Cinque esordienti nell'Albiceleste, a segno anche il neo-capitano Cuti Romero e Lopez, sabato il test col Burkina Faso prima dell'ultimo tango del Diez col Benin

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nella prima partita dell’era post-Messi, la nazionale argentina ha sconfitto la Bolivia 4-0 in un’amichevole internazionale giocata allo stadio Mario Alberto Kempes. “Italiani” grandi protagonisti, se è presto per dire che Nico Paz è l’erede della Pulce di certo è sulla strada giusta: il talento del Como ha segnato un gran gol nella gara aperta dalla rete di Lautaro Martínez. A segno anche Cristian Romero e José Manuel López. Lionel Scaloni ha fatto debuttare anche Román Vega, Santiago Simón, Ezequiel Fernández, Leonel Flores e Valentín Gómez.

Lautaro stappa la gara

All’Albiceleste sono bastati 18 minuti per concretizzare la propria superiorità in gol. Alexis Mac Allister ha servito Lautaro Martínez con un passaggio filtrante, lasciandolo al limite del fuorigioco. Dopo un primo tocco impreciso, l’attaccante si è sistemato e ha calciato un tiro rasoterra che ha portato il risultato sull’1-0: 41esimo gol con la maglia dell’Argentina : uno in meno di Sergio Agüero, quarto miglior marcatore di sempre e secondo miglior marcatore sotto la guida di Scaloni, dietro a Messi, che ne ha 60.

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La magia di Nico Paz

Il secondo gol è arrivato al 29′ ed è stato frutto di una bella azione corale. Román Vega , uno dei debuttanti, ha recuperato palla nella metà campo avversaria, Exequiel Palacios ha servito un passaggio filtrante squisito e Nico Paz si è inserito nello spazio con una diagonale. Appena uscito il portiere, ha concluso con un pallonetto preciso per il 2-0.

Nella ripresa, dopo otto minuti, Paz ha battuto una punizione dalla sinistra e Romero, apparso in area, ha calciato al volo in rete. La palla ha colpito il palo ed è entrata. È stato un gol speciale per Cuti, che faceva il suo debutto da capitano della nazionale a Córdoba, la sua provincia natale, e nello stesso stadio dove aveva iniziato la sua carriera da professionista.

Il Flaco López è stato un altro giocatore che ha saputo sfruttare la sua occasione. Dopo aver fallito un’opportunità a tu per tu con il portiere, si è preso la rivincita al 41′ del secondo tempo. Flores ha orchestrato una bella azione sulla fascia sinistra, servendo l’attaccante che ha vinto il contrasto e l’azione si è conclusa con un tiro rasoterra e potente che si è infilato a lato del palo, portando il risultato sul 4-0.

Le parole del Toro

Lautaro, una delle figure chiave di questa nuova fase, ha sottolineato la responsabilità che ricadrà su coloro che hanno già vissuto i cicli precedenti. ” Abbiamo giocato in due Mondiali; dobbiamo aiutare tutti i giovani che stanno emergendo . Oggi ci siamo ritrovati dopo il Mondiale, ma l’energia è ancora la stessa, nonostante la sconfitta in finale, e questo è molto positivo”, ha osservato. Riguardo al suo ruolo con i giovani, ha aggiunto: ” Una responsabilità, un onore. Li sosterrò ovunque ci sia bisogno di me “.

L’attaccante ha anche anticipato cosa significherà l’ultima partita di Messi con la nazionale. “Sarà sicuramente una partita speciale, molto importante. Probabilmente verseremo tutti qualche lacrima “, ha ammesso. Ha poi approfondito l’eredità di Messi: “Dopo Leo, non credo che ci sarà mai un altro come lui. Ha lasciato un’eredità enorme, in questo Paese e nel mondo del calcio. Ci ha influenzato per molto tempo”.

Prima di quell’addio, l’Argentina disputerà la sua seconda partita di questa serie di amichevoli: sabato prossimo, 3 ottobre, affronterà il Burkina Faso allo Stadio Monumental, con inizio alle 21:00. Seguirà poi la partita contro il Benin, martedì 6 ottobre, sempre a Núñez, alle 20:00, una serata che avrà un significato speciale per via dell’addio di Messi di fronte al pubblico argentino.

Anche Scaloni ha parlato dell’era post-Messi; ha affermato che la stella del Rosario “è insostituibile” e ha sottolineato che la sfida è continuare a giocare allo stesso modo anche senza Leo in campo: “Troveremo un modo per giocare con lo stesso approccio, con passaggi precisi, mantenendo il possesso palla… È un’identità che trascende chi fa parte della squadra. L’identità c’è. La sfida, per così dire, è continuare a giocare in questo modo e far capire a chi arriva che questo è il modo di giocare . L’essenza è sempre la stessa, attraverso la palla. La sfida è continuare a giocare allo stesso modo”.