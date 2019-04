La nuova Fortitudo prende forma

La nuova Fortitudo, centrata la promozione in serie A, comincia a prendere forma. "Credo che il nucleo vincente vada preservato" racconta alla ‘Gazzetta dello Sport’ il presidente Christian Pavani.

"Quest’anno abbiamo messo a budget 2.9 milioni per tutta l’attività, per l’anno prossimo saranno 4. Vogliamo fare una A senza eccessi, mirata alle nostre risorse ed esigenze. Saremo umili ma anche ambiziosi. Per il primo anno punteremo a salvarci e consolidarci con giocatori funzionali che sappiano lottare per la maglia con lo spirito che da sempre accompagna la storia della Fortitudo" aggiunge il massimo dirigente dei felsinei.

Chiusura sul derby: "E’ una sfida di grande fascino che vale doppio. Ma non basta vincerlo per salvarsi".

SPORTAL.IT | 02-04-2019 11:05