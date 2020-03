La nuova idea di Baraldi: giocare a luglio

L’amministratore delegato della Virtus Bologna, Luca Baraldi, sta studiando una nuova soluzione. Ne ha parlato con la ‘Gazzetta dello Sport’.

"Sto realizzando un progetto, insieme con il nostro direttore generale Paolo Ronci, da presentare al presidente di Lega per cercare di recuperare questa stagione all’interno della prossima¬. Se ci fosse l’interruzione definitiva, farei di tutto per ripartire a luglio e da lì articolare l’attività per concludere questa annata. Una proposta che vorrei illustrare prima al presidente di Lega e poi ai club" ha raccontato.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 10:28