La nuova maglia dell'Italia: azzurra e ispirata al Rinascimento

L‘Italia torna in campo e lo fa con una maglia nuova di zecca, presentata ufficialmente da PUMA, sponsor tecnico della Nazionale.

La nuova prima maglia è rigorosamente azzurra, come da tradizione, ed è ispirata alla cultura del Rinascimento.

A spiegare il senso della nuova divisa da casa dell’Italia è David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport di PUMA.

“Durante il Rinascimento l’Italia era l’epicentro della creatività e dell’innovazione. L’Italia non ha solo influenzato il mondo, l’ha ridefinito. Con questo Home kit vogliamo celebrare questa epoca e creare una divisa dedicata al periodo culturale più importante d’Italia. I motivi floreali rinascimentali rappresentano la bellezza universale che è stata creata in Italia per ispirare lo stile di vita del mondo attraverso una creatività imprevedibile. La nuova maglia mostrerà al mondo l’orgoglio, la passione e l’entusiasmo degli italiani”.