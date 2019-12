La nuova Roma punta in alto: ecco gli obiettivi di Friedkin

“I tifosi della Roma sono meravigliosi, dedicano il loro cuore alla squadra, speriamo di ripagarli nel più breve tempo possibile”. Con il passaggio di consegne tra James Pallotta e Dan Friedkin praticamente fatto, sembra già essere luna di miele tra l’imprenditore nato in California e l’ambiente giallorosso, che spera così di poter ambire a risultati più importanti di quelli collezionati nell’ultimo decennio.

“Sono sempre stato innamorato di Roma, una città di infinita bellezza, con una storia meravigliosa. Ho scelto di investire qui per lasciare un segno anche nella storia sportiva della città” ha detto Friedkin al ‘Messaggero’.

Se l’operazione si concluderà in tempi brevi, come ormai sembra, la nuova proprietà potrà già agire nel mercato di gennaio: il primo obiettivo è Matteo Politano, attualmente in forza all’Inter ma richiesto da diverse squadre, Napoli in testa.

E proprio da Napoli dovrebbe arrivare il primo grande nome nella prossima estate: si tratta di Dries Mertens, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno e sta valutando diverse soluzioni. Un passaggio alla Roma gli consentirebbe di restare nel campionato italiano, rendendo l’ambientamento a una nuova realtà più semplice rispetto al possibile trasferimento ad un’altra squadra sulle sue tracce, l’Atletico Madrid.

Un altro nome importante su cui la proprietà vorrebbe investire è quello di Krzysztof Piatek: l’attaccante polacco non si sta confermando ai suoi livelli in questa prima parte di stagione, e potrebbe finire ai margini del progetto del Milan dopo l’arrivo di Ibrahimovic e la “promozione” di Rafael Leao. L’ambiente di Roma e il gioco di Paulo Fonseca, uniti alle sue caratteristiche nella finalizzazione potrebbero permettergli di ritrovare con più continuità la via del gol.

L’ultimo nodo da sciogliere è quello legato a Chris Smalling: il difensore inglese sta facendo molto bene in giallorosso, e l’arrivo della nuova proprietà potrebbe convincerlo sulla bontà del progetto, evitando così il ritorno al Manchester United.

SPORTAL.IT | 31-12-2019 11:08