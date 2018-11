La nuova sfida di Ben Ortner

E' arrivato il momento della presentazione del nuovo centro della Grissin Bon Benjamin Ortner. "Conosciamo tutti Ben molto bene – Queste le parole del direttore sportivo Alessandro Frosini – da anni calca i parquet del campionato italiano di Serie A e ha esordito proprio qui 13 anni

fa. Sono molto soddisfatto di essere riuscito a riportarlo a Reggio, Ben sarà un valore aggiunto per la nostra squadra perché ritengo che abbia le qualità tecniche ed umane perfette per il nostro team e saprà dare un contributo tangibile importante per raggiungere i nostri obiettivi. L’accordo prevede la possibilità di uscita a favore del club al termine del girone d’andata, ma sono sicuro che ci siano tutti i presupposti perché questa ‘storia’ possa proseguire".

"Ringrazio la società per questa opportunità – ha dichiarato l’austriaco – per me è un passo importante anche dal punto di vista emotivo perché ho iniziato qui la mia carriera. Sono felice di essere tornato, sono carico e motivato e voglio dare il mio contributo a questo progetto. Oltre a cercare di dare il meglio sul campo, metterò la mia esperienza al servizio del gruppo per far sì che si crei la giusta chimica e si possano raggiungere insieme risultati importanti".

SPORTAL.IT | 16-11-2018 17:00