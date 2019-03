La nuova sfida di Michal Ignerski

Altro che addio al basket.

Michal Ignerski, lontano dalla pallacanestro che conta da quasi tre anni (era in forza al Nysa, club di terza divisione polacca), ha firmato con l'Anwil Wloclawek, società di A dello stesso Paese dell'Europa Orientale.

Il quasi 39enne polacco ha giocato a lungo in Italia: ha vestito le canotte di Sassari, Roma e Cantù. Per l'ala grande-centro si tratta di un ritorno: ha militato nel Wloclawek tra il 2005 e il 2006 prima di spiccare il volo per la Spagna e accasarsi prima al Siviglia e quindi a San Sebastian. Vanta esperienze anche in Turchia, Russia e Francia.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 14:25