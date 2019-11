La nuova Wanda Nara non convince i tifosi, social scatenati

L’anno scorso era la star indiscussa della trasmissione: tutti – anche in casa Inter e non senza qualche preoccupazione – aspettavano le sue parole a Tiki Taka per capire prima le intenzioni di Icardi sul tema rinnovo e poi le reazioni del bomber quando scoppiò il caso. Oggi Wanda Nara non è più la regina indiscussa del talk-show di Canale 5 condotto da Pierluigi Pardo ed ha perso il ruolo centrale della trasmissione che aveva quando Maurito era dell’Inter.

IL CAMBIAMENTO – Già alla fine della passata stagione c’erano state polemiche, la stessa Inter avrebbe voluto che la moglie-agente dell’argentino non partecipasse alla trasmissione e tra Wanda Nara e il conduttore Pardo ci furono anche momenti di alta tensione ma ora le cose sono cambiate.

IL RUOLO – Ora a Tiki Taka la signora Icardi ha un ruolo molto più defilato ma nell’ultima puntata ha comunque provato a riprendersi la scena e a togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

LA STOCCATA – Nel corso del programma si parla della coppia d’attacco nerazzurra Lukaku–Lautaro, che sta facendo molto bene. Grandi lodi per i due giocatori e per i gol finora segnati. Wanda Nara ne ha approfittato per dire: “Allora quando l’anno scorso dicevo che Lautaro doveva giocare un po’ di più avevo ragione…”.

LE REAZIONI – Sui social però c’è ironia per il ridimensionamento di Wanda: “C’è da chiedersi anche perché finché poteva creare problemi all’Inter il suo ruolo fosse ben altro, nonostante questo livello di professionismo” o anche: “Non si è confinata da sola, è il ruolo a cui Pardo l’ha relegata per sacrificarla sull’altare degli ascolti. Personaggio totalmente impresentabile, scredita ogni trasmissione a cui partecipa”.

PROFESSIONISMO – C’è chi dice: “Ricordate quando ci raccontavano che Wanda stava stoicamente rivoluzionando il mondo machista del calcio? Ecco, andrebbe dato un occhio al ruolo di Tikitaka in cui si è confinata. Perché non era una questione di genere, o di sessismo, ma di professionismo”.

QUANTO CONTA – C’è chi nota: “Tu pensa che si era inc… con la sorella di Mauro perché usava il nome del fratello per fare carriera in tv. Lei!” e infine: “La verità è che Wanda in quanto Wanda non contava nulla. Era lì come signora Icardi e contava per il caso Icardi. Tornerà a portare punti audience alla trasmissione quando ricomincerà la telenovela sul marito. Fino ad allora leggerà la classifica. O forse manco quello”.

SPORTEVAI | 25-11-2019 10:22