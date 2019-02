La Ohashi è un'aliena: la ginnasta prende un altro 10

Katelyn Ohashi sbalordisce di nuovo. L’atleta statunitense alcune settimane fa aveva stupito il mondo della ginnasticaottenendo il voto massimo, 10, dopo un esercizio a corpo libero eseguito perfettamente in una gara universitaria.

La 21enne di Seattle domenica si è ripetuta in una competizione NCAA: la ragazza ha riproposto in fotocopia il suo esercizio perfetto, ottenendo un altro fantastico 10, il quinto della sua carriera.

Anche questa esibizione è diventata virale in rete. Iscritta all’UCLA (Università della California), per ben quattro volte la Ohashi si è aggiudicata il titolo di campionessa al Visa Championship.

La ragazza a causa di alcuni problemi fisici (soprattutto alla spalla) era poi stata a lungo lontana dalle scene, e lei stessa ha confessato di essere stata insultata online per il suo fisico e i problemi di peso: “C’era una volta che ero in cima al mondo, una speranza olimpica, mi sentivo imbattibile, fino a quando non lo sono più stata. Mi è stato detto che sembrava avessi mangiato un maiale o un elefante, sono stata paragonata a un uccello troppo grasso per prendere il volo”.

Da qui l’incubo bulimia: “Il mio allenatore diceva che se sbagliavo o cadevo era colpa del fatto che ero troppo pesante, quindi ho iniziato a misurarmi con le mani le cosce ogni giorno per vedere se diventano più grandi. Mi allenavo 36 ore alla settimana, dovevo rispettare le aspettative che gli altri avevano su di me”.

Ora è arrivata la sua rivincita: grazie a queste esibizioni perfette per un po’ oscurerà la stella della portabandiera della ginnastica a stelle e strisce, la straordinaria Simon Biles.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 11:25