La paura del Coronavirus fa sparire i canestri

Niente più basket a Valganna, in provincia di Varese. Non solo per legge, ma ora anche di fatto.

A raccontarlo è Bruna Jardini, sindaco del comune lombardo che si è vista costretta a ordinare lo smantellamento dei canestri dai campi sportivi locali: nonostante le ordinanze comunali, infatti, diversi cittadini in questi giorni hanno continuato ad assembrarsi ai campi ignorando le disposizioni in tema di Coronavirus.

"Ho emesso un'ordinanza apposita – ha spiegato la prima cittadina di Valganna a 'Repubblica' -. L'utilizzo del campo era proibito, ma sospettavo che i ragazzi che lo frequentano potessero ignorare le disposizioni. Non volevo arrivare a doverli denunciare, così ho eliminato i canestri e il problema. I dati sul Coronavirus sono sempre più preoccupanti, e magari il bel tempo invoglia a uscire. Ma non è questo il modo per prendersi una boccata d'aria".

SPORTAL.IT | 22-03-2020 20:59