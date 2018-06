La Penna promosso, ironia Palermo

La stagione del calcio italiano è finita da appena due settimane, dopo l’esaurimento del programma dei playoff di Serie B e C, ma è già tempo di pensare alla prossima.

Sono stati infatti comunicati i nomi degli arbitri dismessi e di quelli promossi dalla Can B alla Can A in vista dell’annata 2018-2019. Carriera finita per limiti di età per Antonio Damato e Paolo Tagliavento, e per scelta tecnica per Claudio Gavillucci, mentre approdano nel gruppo dei direttori di gara di Serie A Daniele Chiffi di Padova e Federico La Penna di Roma, questi ultimi due arbitri delle finali di andata e ritorno dei playoff di B tra Palermo e Frosinone.

L’andamento della gara di ritorno giocata allo “Stirpe” è stato come noto al centro di furiose polemiche tra le due società, oltre che ancora oggetto di un ricorso pendente da parte dei siciliani, così la società rosanero ha commentato con ironia la promozione di La Penna attraverso un post sul proprio profilo twitter ufficiale: “L’U.S. Città di Palermo si congratula con l’arbitro Federico La Penna per la promozione alla C.A.N. A“.



SPORTAL.IT | 30-06-2018 20:15