La Pennicanza, la videochiamata scaramantica di Fiorello e Biggio al campionissimo Buffon

Puntata dedicata all'Italia e agli Azzurri con una sorpresa speciale alla vigilia della partita decisiva contro la Bosnia

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Tra la scrittura deliziosa, irriverente e quel poco di scaramanzia utile alla causa, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno costruito la puntata di oggi, 31 marzo, attorno alla sfida decisiva in chiave Mondiale, Bosnia-Italia. La nuova puntata de “La Pennicanza” non poteva che aprirsi sui titoli riservati agli Azzurri e all’attuale capo delegazione della Nazionale. “Tra poco chiameremo Gianluigi Buffon, l’altra volta ha portato bene!”, l’intro di Fiore.

Il Presidente Mattarella in ansia per il discorso

Il Presidente Mattarella introduce la scaletta odierna con il discorso motivazionale: “Marilena, è pronta con la matita? Non è il momento dei computer… devo scrivere il discorso per i ragazzi. Stasera vanno motivati, vanno caricati, va infusa la fiducia in loro stessi… Lei non sa la fatica che mi costa scrivere frasi come ‘L’importante è partecipare’ … Ma partecipare che cosa? Mi scusi, sono adirato. Lei non è abituata a vedermi così… Fosse per me sai cosa scriverei? Se stasera non vi qualificate vi levo la cittadinanza italiana, il diritto di voto, gli stipendi, vi mando a giocare nei campetti di terra con i sassi, così poi vi voglio vedere a fare le scivolate di esultanza, quello va bene? Vi metto l’obbligo di cancellazione di tutti i tatuaggi con la carta vetrata… Ed in ultimo vi confinerò a Malta. È esagerato?”.

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Subito dopo, però, il cambio di tono in collegamento radiofonico: “Pronto? Stasera siamo tutti pronti con i corazzieri a tifare i nostri cari ragazzi a cui vogliamo un gran bene. Stasera al Quirinale schermo gigante e pop corn, dobbiamo essere al fianco dei nostri ragazzi. Non bisogna mettere pressione in fondo cosa ci giochiamo, cosa volete che sia un mondiale… In fondo ci sono solamente bambini che non hanno mai visto i mondiali, anziani che non ne vedranno più. Faremo il tifo al grido de “L’importante è partecipare, non vincere”. Viva l’Italia, viva la nostra Nazionale, viva il confino a Malta”.

La videochiamata a Buffon

Dopo aver contribuito con una hype simile, si passa alla videochiamata a Gianluigi Buffon, un rito che Fiorello guida con esercizi di respirazione. Il suo metodo anti ansia a poche re dalla partita dei playoff che decide tanto, anzi tutto di questo percorso di Qualificazione ai Mondiali: “Questo è una bomba, mi avete rimesso al mondo”, scherza Buffon.

Sulla formazione: “Non me la ricordo… In porta c’è Donnarumma, la trovate ovunque. Se in difesa ci sarà Esposito o Retegui? Non ne ho idea, il mister ci voleva pensare bene fino all’ultimo. Stiamo tutti bene fisicamente ma la partita potrebbe durare 120 minuti, bisogna fare delle scelte giuste”.

Poi il messaggio più sentito: “Siamo molto positivi e fiduciosi, sentiamo il Paese alle nostre spalle… anche tu ci aiuti a farlo, per noi è molto importante. Questa è probabilmente la serata più importante degli ultimi 20 anni del calcio italiano, dobbiamo vincerla insieme”.

La chiusura non poteva che rafforzare l’iperbole costruita su emozione, sentimento e l’ambizione di soddisfare le aspettative della generazione nata negli anni Dieci senza aver goduto della visione Azzurra, un po’ ironica e inevitabilmente condita da un pizzico di ansia. “Siamo noi, siamo noi, ai Mondiali andiamo noi”.

La dedica a Gino Paoli

Il finale di puntata è stato riservato a Gino Paoli, scomparso qualche giorno fa all’età di 91 anni le ci ceneri sono state disperse a Boccadasse. “Di Gino Paoli ancora se ne parla, ancora ci pensiamo, e continuano a farne programmi”, ha detto. E ha affidato l’emozione alla lettura del testo di “Che cosa c’è”, prima di interpretare il un brano eterno, perfetto racchiuso negli accordi semplice, eppure senza tempo del poeta.