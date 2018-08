La pioggia fa sbandare la Ferrari, Vettel sbotta

La Ferrari c’è. Ma Hamilton… di più. Sebastian Vettel ripartirà da un secondo posto nella griglia di partenza del Gp del Belgio, tredicesima prova del Mondiale 2018. Il ferrarista, che ha chiuso la prima parte di stagione in ritardo di 24 punti dall’inglese, è stato sopravanzato dall’avversario proprio in extremis, ma non risparmia critiche al team per la gestione della parte finale del Q3, caratterizzata da un forte temporale: "Forse potevo dare di più, ma con le nuove condizioni non abbiamo avuto un tempismo perfetto – ha detto il tedesco della Ferrari – Purtroppo c’è stata un po’ di confusione nel team. Kimi è corso subito fuori, io ho trovato traffico e adesso c’è il sole… Forse avevamo il passo per fare la pole, ma non lo sapremo mai…".

Il riferimento è a ciò che di buono stava facendo Raikkonen, protagonista tanto nel Q1 che nel Q2, quando il finlandese aveva anche fatto segnare il record provvisorio della pista, salvo poi arrendersi alla “confusione” cui ha fatto riferimento Vettel, al punto che il finlandese non è riuscito neppure a fare l’ultimo giro lanciato, dovendo accontentarsi di un modesto sesto posto. Nulla è perduto, comunque, in gara può succedere di tutto, con o senza la pioggia. Vettel prova a pensare positivo: "Il secondo posto non è male anche se il gap è ampio. Con queste condizioni meteo così mutevoli può succedere di tutto, pensiamo di avere il passo per fare una grande gara".

Di contro, Hamilton non si illude in vista del Gp, ma è elettrizzato al termine di una qualifica molto emozionante, decisa dallo scroscio di pioggia che ha stravolto la situazione nel finale del Q3: "E' stata una delle qualifiche più difficili che ricordo – il commento dell'inglese – Non so se loro sarebbero riusciti a fare la pole, perché nella Q2 eravamo abbastanza vicini, ma poi è arrivata la pioggia. Anche nelle ultime gare si era messo a piovere, ma qui è molto più difficile, sembrava di stare sulle uova… Sono contento di essere riuscito ad ottenere la pole".

SPORTAL.IT | 25-08-2018 18:45