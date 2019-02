La Premier chiama Monchi

L’esperienza alla Roma di Monchi potrebbe concludersi al termine della stagione. Il direttore sportivo dei giallorossi, arrivato nella Capitale nell’estate 2017 dal Siviglia, sembra infatti avviato verso l’addio, per tornare a lavorare con lo storico allenatore degli andalusi del ciclo d’oro, Unai Emery, ora tecnico dell’Arsenal.

L’ipotesi, che circola da diverse settimane, non è stata smentita dallo stesso Emery che ha parlato durante la conferenza stampa di vigilia della partita contro il Bournemouth: "Di queste cose si occupa la società. I calciatori ed io siamo concentrati sugli impegni in campo. L'obiettivo è quello di scegliere le migliori persone possibili per poter migliorare".

SPORTAL.IT | 26-02-2019 22:45