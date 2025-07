La Premier League è già oltre il miliardo di spesa

Mancano piu’ di sei settimane alla chiusura del mercato e i club inglesi hanno gia’ speso piu’ di un miliardo di euro, un nuovo record che conferma la Premier il campionato piu’ ricco e spendaccione d’Europa. Per il bilancio finale, e per scoprire se il precedente record stabilito nell’estate 2023 di oltre 2,72 miliardi spesi in una sola sessione verra’ superato, bisogna attendere settembre. Con la finalizzazione dell’acquisto dell’attaccante Viktor Gyokeres da parte dell’Arsenal, pagato oltre 70 milioni allo Sporting Lisbona, salgono a 10 i trasferimenti in Premier costati oltre 45 milioni.