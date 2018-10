La Premier tenta Allan

Un’altra prestazione da incorniciare per Allan, tra i migliori in campo nella sfida contro il Paris Saint Germain. Un inizio di stagione incredibile per il centrocampista del Napoli, finito nel mirino di diversi top club europei.

Tra questi c’è sicuramente il Liverpool di Jurgen Klopp, che ha avuto la possibilità di seguire da vicino il giocatore durante l’incontro di Champions League al San Paolo. Attenzione poi al Chelsea e soprattutto a Sarri: il tecnico dei Blues potrebbe convincere la società a fare un tentativo già nel mercato di gennaio.

Il Napoli non ha però alcuna intenzione di cedere Allan, anzi: De Laurentiis è pronto a blindarlo con un nuovo contratto fino al 2023.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 18:05