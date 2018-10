La Premier tenta Kessiè

Non è proprio un buon momento per il Milan che, dopo la sconfitta in Europa League contro il Betis, deve fare i conti con il mercato.

Tra i tanti giocatori presenti nella rosa, è Franck Kessiè quello più richiesto dai club europei ma non solo. Nei giorni scorsi infatti, si erano fatti avanti Paris Saint Germain e alcuni club cinesi tra cui il Beijing Guoan, disposto ad offrire più di 40 milioni ai rossoneri e un ingaggio da 14 milioni l’anno al giocatore. Ma non è finita qui.

Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, il Wolverhampton sarebbe pronto ad un nuovo assalto a gennaio per Kessiè. Il Milan aveva già rifiutato una proposta dei Wolves in estate: vedremo se Leonardo e Maldini decideranno di declinare anche la prossima offerta.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 14:30