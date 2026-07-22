La presentazione di LeBron James a Miami diventa un caso: errore o trovata per forzare la mano? L'NBA resta in attesa

Un link apparso sul canale YouTube degli Heat (poi rimosso) ha mandato in tilt il mondo NBA per qualche minuto. LeBron resta in silenzio e nutre dubbi anche sulla durata dell'ultimo contratto

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Il vero colpo di genio è stato quello dei social media manager di Varese: “Conferenza stampa di presentazione di LeBron James”, con scritta la data di lunedì 27 luglio 2026. Un chiaro riferimento a quanto accaduto poche ore prima dall’altra parte dell’Oceano, con i Miami Heat che si sono resi protagonisti di quello che potrebbe rivelarsi come uno dei più grandi errori della storia dei social (applicati alle franchigie NBA), o forse della soffiata più clamorosa della storia. Perché sul canale YouTube degli Heat a un certo punto è comparsa una live che recitava esattamente quello che ironicamente hanno riproposto a Varese: annunciava cioè la conferenza stampa di prestazione di LeBron, programmata per le ore 10 del 27 luglio. Un messaggio che ha mandato in tilt l’America del basket (e non solo).

Il link YouTube rimosso dagli Heat: solo un errore?

In un momento storico nel quale tutta la nazione pende ancora dalle labbra del giocatore icona degli ultimi due decenni, che pure a 41 anni e mezzo continua a tenere tutti sotto scacco (il commissioner Silver non ha modo di programmare partite e calendari proprio in attesa di conoscere quale sarà la destinazione dell’ex 23 dei Lakers), un simile messaggio ha finito per ingenerare attenzione, curiosità e anche un po’ di stupore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La domanda che tutti si sono fatti è fin troppo scontata: quella del SMM degli Heat è stata solo una “trovata” per cercare di forzare la decisione di LeBron (così fosse, improbabile che possa averlo anche solo minimamente scalfito) o semplicemente un banale errore, con annesso spoiler di qualcosa che non doveva essere ancora rivelato al mondo? Fonti interne alla franchigia hanno semplicemente affermato che quel link rappresentava soltanto una prova, che chiaramente non doveva finire online ma che per qualche motivo “oscuro” online c’è finito.

Se poi ciò corrisponda a verità o meno, la risposta arriverà a breve, anche se James non sembra avere molta fretta di decidere dove andare a giocare. Due giorni fa è stato visto a Philadelphia a colloquio con coach Nurse, e Phila assieme a Cleveland e Miami pare la destinazione più probabile.

Quanto restare nella lega: anche questo è un bel dilemma

LeBron in questo momento sa di avere tutti i riflettori puntati addosso, e forse questa è la ragione per la quale rimanda di giorno in giorno l’annuncio su quale sarà l’ultima squadra della sua carriera. In una conversazione tenuta al Game Plan Summit con Rich Klelman, co-fondatore di Boardoom (un media USA che si diverte a conversare con attori, personaggi sportivi e quant’altro), ha dichiarato che non ha idea nemmeno di quando chiuderà la sua carriera. “Saranno passate 24 stagioni dal mio debutto? O forse 25, o magari 26? Questo lo sapremo solo alla fine”.

Nella stessa sede è sembrato però smontare l’ipotesi Miami: “Ho avuto un periodo fantastico lì, e per quanto sia fantastica la cultura non ho intenzione di riaprire quel capitolo”. Fa tutto parte di un piano ben congeniato per tenere alta l’attenzione o davvero James avrebbe scartato l’ipotesi di tornare in Florida (dove quest’anno troverebbe Giannis Antetokounmpo a dargli una mano per puntare all’anello)?

Annuncio a ore? Cleveland, Phila e Miami attendono

Negli USA, ma più in generale nel mondo intero, ognuno ha la sua idea al riguardo. C’è chi dice che l’annuncio arriverà giovedì 23, come il numero di maglia di James, e c’è chi si dice sicuro che alla fine vincerà la voglia di tornare nella sua Cleveland, dove ad attenderlo troverebbe anche l’amico James Harden che ogni giorno che passa perora la causa del “finale da fiaba”, dove tutto è cominciato 23 anni fa.

Altri pensano che l’annuncio potrebbe slittare a dopo il 6 agosto, giorno in cui i Wizards dovranno decidere se rinnovare Anthony Davis (col quale LeBron vorrebbe tornare a giocare assieme), che in caso di mancato rinnovo sarebbe una pedina appetibile anche per le scelte dell’amico James (s’era parlato di un ticket AD-LBJ ai Warriors, ma rimane un’ipotesi assai complicata). Insomma, l’attesa continua. Aspettando il prossimo link fake per animare la giornata…