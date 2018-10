La prima volta di Alex Sandro

Il rapporto tra Alex Sandro e la Nazionale brasiliana è quantomeno particolare. Entrato nel giro della Seleçao nel 2011 ad appena 20 anni ai tempi del Porto, l’esterno della Juventus ha poi indossato solo la maglia della rappresentativa olimpica fino al 2017, quando le ottime prestazioni con la Juventus lo hanno riportato all’attenzione del ct del Brasile Tite, che lo ha però escluso dai convocati per il Mondiale di Russia.

Il nuovo ciclo sta però vedendo l’ex Santos come titolare fisso, così nell’amichevole vinta 2-0 contro l’Arabia Saudita e giocata al King Saud University Stadium di Riyad, Alex Sandro ha trovato la gioia del primo gol in Nazionale, alla presenza numero dodici, dopo ben sette minuti di recupero, con gli avversari ridotti in dieci per l’espulsione di Al Owais, decisa dal Var.

La prima rete della Seleçao era stata firmata dall'attaccante del Manchester City Gabriel Jesus al 43' del primo tempo.

SPORTAL.IT | 12-10-2018 23:20