La priorità di Obradovic è rimanere a Istanbul

Con un lungo messaggio il coach del Fenerbahce, Zeljko Obradovic, ha fatto luce sulla sua situazione contrattuale, smentendo di avere trovato l’accordo con la società di Istanbul per proseguire la loro esperienza in comune.

"Prima di tutto, la cosa più importante per me è che tutti i dipendenti della società e le loro famiglie sono sani – ha riferito il serbo -. Sono pienamente consapevole della gravità della situazione attuale e quindi mi tengo in stretto contatto con tutti in modo che insieme possiamo valutare cosa è meglio fare. Sono il capo allenatore di Fenerbahce fino al giugno del 2020 e per ora non ci sono stati dialoghi per l’eventuale rinnovo. Non parlerò mai con nessun altro club mentre sono sotto contratto con quello attuale. Per essere chiari e precisi, la mia priorità per la prossima stagione sarà quella di rimanere il capo allenatore del Fenerbahce".

SPORTAL.IT | 22-04-2020 18:16