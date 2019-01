La Pro Vercelli è balzata in testa al girone A della serie C. Ha battuto l'Albissola mentre il Piacenza ha pareggiato a Pisa e la Carrarese è stata sconfitta in casa della Pro Patria.

Nel girone B sorprendente sconfitta casalinga della capolista Pordenone al cospetto del Rimini, nel girone C successo di misura della Juve Stabia sulla Paganese: la 'Vespe' mantengono 9 punti di vantaggio sul Trapani e 10 sul Catania.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 15:05