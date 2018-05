La Procura di Napoli apre un'inchiesta sulla Juventus

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo conoscitivo nei confronti della Juventus. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’inchiesta fa riferimento alla denuncia presentata nelle scorse settimane dall’avvocato Angelo Pisani (che in passato si è occupato delle vicende legali di Diego Maradona in Italia), secondo la quale il club bianconero pubblicizzerebbe in modo illegale 36 scudetti vinti, dal momento che uno le è stato revocato dalla giustizia sportiva (campionato 2004/2005) e un altro (2005/2006) è stato assegnato all’Inter dopo Calciopoli.

Il fascicolo è stato assegnato al pm Danilo De Simone, che fa parte del pool “reati da stadio” coordinato dall’aggiunto Rosa Volpe. Nella denuncia si ipotizzavano diversi reati, tra cui truffa per pubblicità ingannevole sul sito internet e all’Allianz Stadium e aggiotaggio, dal momento che la Juventus è una società quotata in borsa. Il primo nodo da sciogliere sarà quello della competenza territoriale ad approfondire il caso, dal momento che la Juve ha sede a Torino.

Angelo Pisani è stato nelle scorse settimane anche un firmatario della petizione per chiedere l’annullamento e la ripetizione di Inter-Juventus.

“L’arbitraggio offende i valori dello sport – ha dichiarato -. Presenteremo un esposto a firma di migliaia di tifosi non solo del Napoli per chiedere alla Federazione Gioco Calcio di decretare l’annullamento e la ripetizione della partita di Milano falsata da decisioni arbitrali ingiustificabili. Quello che è accaduto al San Siro è inaccettabile e va condannato con fermezza. Ci rivolgiamo alle istituzioni per denunciare quanto accaduto e chiedere il rispetto delle regole contro condotte illegittime che possono falsare il campionato di calcio mortificando i valori dello sport”.

“Alla richiesta di annullamento seguirà un esposto per frode sportiva teso ad accertare anche fatti di eventuale rilevanza penale alla luce delle numerose agevolazioni arbitrali ricevute dalla Juventus nel campionato in essere”.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 12:10