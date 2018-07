La Procura Figc non assolve il Parma

La Procura della Figc chiede 2 punti di squalifica per il Parma: se applicati, visto che 'toccheranno' la classifica del passato campionato di serie B, impediranno alla formazione emiliana di salire in serie A. In subordine, qualora il Tribunale decidesse di applicare la sanzione al prossimo campionato di A, 6 punti.

Sono stati chiesti anche 4 anni di squalifica per Emanuele Calaiò.

Il club ducale, difeso dal legale Edoardo Chiacchio, è chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 12:30