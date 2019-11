La profezia di Mentana infiamma i social

Dirlo ora fa sensazione ma a far sensazione lui è abituato. Enrico Mentana è tifoso dell’Inter, si sa, ma è appassionato e competente di calcio a tutto tondo. Il direttore del Tg7 non ha commentato il successo in rimonta della sua Beneamata ma su Facebook si è sbilanciato su un’altra squadra, che sta vivendo un momento tutt’altro che tranquillo.

L’ANNUNCIO – Mentana su Facebook scrive un post brevissimo ma chiaro dopo l’anticipo di ieri sera al San Paolo e, nonostante lo 0-0 col Genoa e le pesanti polemiche che stanno avvelenando l’ambiente in casa azzurra, dice: “Eppure il Napoli finirà il campionato in zona Champions, pronto a scommettere”.

IL PRONOSTICO – Un pronostico che lascia perplessi un po’ tutti sui social: “La verità è che finora ADL è stato molto fortunato con allenatori poco noti che hanno tirato fuori l’impossibile. Adesso un super blasonato ha accettato di allenare non campioni ed i nodi son venuti al pettine”.

LO SCETTICISMO – Prevale lo scetticismo anche tra i tifosi del Napoli: “Direttore, la squadra ha totalmente perso autostima e stima del tecnico… In campo camminano e ognuno gioca per sé. Sulla carta siamo la seconda potenza del campionato, in realtà sarà difficile rientrare nella corsa Champions”.

RASSEGNAZIONE – Nessuno o quasi crede che possa realizzarsi la profezia di Mentana: “A mio avviso Ancelotti (per il quale non nutro molta stima) ha realizzato che a Napoli non ci sono le basi per costruire qualcosa di importante. Tale rassegnazione e consapevolezza la si riflette sui risultati della squadra”.

L’ELENCO – I tifosi elencano tutte le cose che non vanno: “Koulibaly sembra un mezzo giocatore.. Insigne sparito dai radar.. Callejon la migliore seconda punta del campionato finito nell anonimato del centrocampo, ruiz, con quella classe, passa quasi per un semplice buon giocatore, Lozano pare una Pi….. Dai, Ancelotti ha distrutto una squadra….”.

CHAMPIONS? – Fioccano i commenti sul web: “Direttore penso sia più facile vedere vincere la Champions la Juve…che il Napoli finire tra le prime 4…” o anche: “Credo che non arriverà nemmeno quarta, ci sono troppi casini interni, arriverà dietro Juve Inter Atalanta e Roma”.

IL PROGETTO – L’amarezza dei tifosi del Napoli è enorme: “Quest’anno invece la vedo proprio dura. Si é rotto qualcosa e la base storica della squadra (Callejon, Mertens, Insigne, Allan, Ghoulam) é praticamente fuori dal progetto” e infine: “Il Napoli ha gestito nel peggiore dei modi la separazione da Benitez, fautore della definitiva svolta internazionale del club. per quanto ammantata da un’aura di misticismo, la gestione Sarri non ha portato nulla: nè sul piano dei trofei nè della cresciuta europea”.

SPORTEVAI | 10-11-2019 09:45