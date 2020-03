La profezia di Savicevic non convince i tifosi

Secondo i principali quotidiani sportivi l’addio di Zvonimir Boban indurrà Zlatan Ibrahimovic a lasciare il Milan al termine della stagione. Secondo un grande ex rossonero, però, i tifosi non dovrebbero preoccuparsi troppo dato che, in organico, c’è già un attaccante che potrebbe trascinare la squadra alla rinascita.

La profezia di Savicevic

A pronunciare questa profezia è Dejan Savicevic, geniale trequartista dei tempi d’oro del grande Milan: secondo l’asso montenegrino, club, staff tecnico e tifosi dovrebbero scommettere senza ombra di dubbio su Rafael Leao.

“Il Milan deve puntare su Leao – ha dichiarato Savicevic alla Gazzetta dello Sport – . Club e tifosi devono ricordare che i giocatori atipici hanno fatto la fortuna del club”.

Parole che, però, non sono piaciute alla maggioranza dei milanisti. Molti tifosi hanno già bocciato Leao da tempo e l’attaccante classe ’99 finora ha inciso assai poco sul gioco e sui risultati della squadra: prima dello stop per il coronavirus, il portoghese aveva collezionato 2 reti e 2 assist in 22 presenze tra campionato e Coppa Italia.

I tifosi insorgono

Dario, ad esempio, sottolinea proprio quello che viene considerato il peggior difetto di Leao: “La porta per lui è un oggetto misterioso! Comunque dipende sempre dagli obiettivi. Se l’obiettivo è la salvezza o un campionato tranquillo Leao va benissimo!”, scrive il tifoso.

Marco è meno severo, ma anche lui non si fida di Leao: “Giocatore di qualità ma con una visione della porta ‘rivedibile’… svegliamoci e prendiamo un vero numero 9!”.

Christian, invece, paragona il portoghese ad un altro flop rossonero del recente passato: “Leao è un Niang 2! Attaccante da salvezza”.

Ma Bruno non è d’accordo neanche su questo paragone: “È peggio di Niang, molto peggio”. Infine, ecco la sentenza di Massimo: “Savicevic poteva evitare di dire una simile stupidaggine”.

SPORTEVAI | 30-03-2020 10:01