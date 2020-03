La proposta di Pistocchi fa discutere, polemica sul web

Giocare, sia pure a porte chiuse, o fermare tutto? Il dubbio da ieri sera sta attanagliando tutti: i vertici governativi e la gente comune. L’appello di Tommasi, le preoccupazioni dei giocatori – basti pensare allo sfogo di Balotelli – e la paura che sta contagiando tutti sono elementi che fanno riflettere e ognuno dice la propria opinione.

IL PARERE – Per Maurizio Pistocchi non ha più senso continuare. Il giornalista di Mediaset vorrebbe sospendere tutto sia per ragioni cautelative che per un altro motivo, ovvero che il campionato è già falsato.

IL TWEET – Pistocchi scrive: “L’ hashtag #campionatofalsato era ovvio già una settimana fa, eppure gli opinionisti mascarati sostenevano il contrario. Oggi è così attuale che l’unica soluzione è sospendere i campionati-tutti-sino al termine dell’emergenza. Niente panico, ma #primalasalute Coraggio Italia”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Se ognuno di noi restasse ficcato a casa propria a seguire le partite comodamente seduto sul proprio divano, il problema sarebbe risolto nel giro di un mese e senza interrompere il campionato o altri eventi sportivi”.

FAVOREVOLI – La maggioranza dice sì allo stop dei campionati: “Assolutamente. Bloccare tutto. La situazione andrà in peggiorando. Domani andrà in onda una buffonata inutile” o anche: “Io penso ai geni che avevano proposto di giocare Juve-Inter a porte aperte lunedì scorso. Gli stessi geni che hanno fatto giocare 4 partite della scorsa giornata e 6 partite della giornata precedente. Andavano fatte giocare tutte subito a porte chiuse o sospese tutte”.

ZONA ROSSA – C’è chi osserva: “Hanno chiuso la Lombardia, quindi ora Milan, Inter e Atalanta finiranno il campionato in un’altra regione immagino, o loro sono immuni? E poi sono curioso di vedere la prossima partita in cui i giocatori si tengano ad una distanza di almeno 1 metro, che non sputino per terra…

PROVVEDIMENTI – Arrivano commenti a senso unico: “Lo sappiamo tutti. Come viene trovato positivo un calciatore viene giù tutto” o anche: “Ma che li fanno giocare a fare ? Basterebbe annullare l’Europeo estivo chiudere baracca 2 mesi adesso e finire il campionato in estate, purtroppo se c’è un epidemia o si usano i metodi fuori oppure vincerà lei…” e infine: “Magari anche la UEFA dovrebbe prendere provvedimenti. Ad esempio gare di Champions e League e Campionato europeo da rimandare di 1 anno. Condivido, fare gare senza tifosi, spettatori, non è spettacolo. Meglio bloccare il tutto”.

SPORTEVAI | 08-03-2020 09:55