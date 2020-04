La proposta di Ravezzani fa discutere: Aboliamoli in campo

Di idee suggestive e anomale se ne sono sentite e se ne sentono tante in questi giorni: dall’ipotesi di riprendere a giocare solo in Sardegna o a Roma fino ai turni ogni due giorni ma quella che lancia Fabio Ravezzani è oggettivamente nuova. Il giornalista di TeleLombardia su twitter propone addirittura di abolire un pezzo del regolamento.

Il tweet di Ravezzani

Ravezzani osserva sui social: “Dicono: va bene riprendere a giocare se si fanno i tamponi ai calciatori e sono sani. Ma restano i contatti potenzialmente pericolosi sui corner. Proposta stupida, lo so, ma è tanto per parlare: e se li abolissimo pur di ricominciare? In tempi eccezionali, misure eccezionali”.

Le reazioni sul web

I follower sono a dir poco perplessi: “Ormai vale tutto… c… al vento” o anche: “Ogni 3 corner 1 rigore, come da ragazzini in strada”.

La perplessità dei tifosi

C’è chi osserva: “Se i tamponi non dissipano questi dubbi cosa li fanno a fare?” o anche: “Se le persone sono sane e tamponare prima, basta tenerle in ritiro per un mese o due. Mi pare meno drastico (una volta succedeva per i mondiali) e piuttosto sensato e realizzabile. Con quello che vengono pagati, non mi sembra un sacrificio tremendo”.

I commenti ironici

Spiccano reazioni improntate all’ironia: “Potremmo suddividere il campo in settori di 40 mq con il divieto di superare i 5 giocatori x settore e nessuno nell’area piccola oltre il portiere” o anche: “E’ un pesce d’aprile??” e infine: “Direttore,il calcio è uno sport di contatto…anche senza basarci sui corner,pensiamo al solo contrasto di gioco… Altri sport, senza contatto, o hanno chiuso…o hanno posticipato “addirittura” ad agosto… Purtroppo, a parer mio, non si può riprendere questa stagione…”.

SPORTEVAI | 12-04-2020 13:22