La provocazione di Bucchioni sul Milan scuote il web

La parola d’ordine è confusione. E sfiducia. Gli ultimi eventi in casa Milan anzichè riportare serenità hanno contribuito ad agitare acque già fin troppo torbide. La scelta di Pioli non ha convinto i tifosi e neanche le parole di Gazidis, Boban e Maldini hanno tranquillizzato una tifoseria in subbuglio. Gli addetti ai lavori sono scettici sul progetto e lo stesso Elliott è entrato fortemente nel mirino.

L’ULTIMO CASO – A portare caos in casa-Milan c’è stata anche la polemica fomentata da Gianluca Galliani, il figlio dell’ex ad rossonero, che sui social si è sfogato accusando la dirigenza e costringendo il padre a chiedere scusa.

LA PROVOCAZIONE – Eppure proprio Adriano Galliani, secondo qualcuno, sarebbe la persona giusta al posto giusto per provare a risollevare un club che sembra avere le idee sempre meno chiare e che rischia di sprofondare.

L’AFFONDO – Si tratta di Enzo Bucchioni che consiglia proprio di richiamare Galliani. La firma de La Nazione, nel suo editorale su Tmw, attacca pesantemente la proprietà, scrive che nulla sa di calcio e che nulla sapeva nè di Boban e Maldini nè di Giampaolo.

LA SOLUZIONE – Bucchioni scrive: “Dopo Fassone e Mirabelli è arrivato Leonardo. Ora ci sono i due grandi ex. Cosa succederà se le cose non miglioreranno? Provoco: richiamate Galliani. Dunque insisto. Elliott deve vendere il Milan perchè trattasi di un’azienda anomala, se aspettano di tornare in Champions per vendere a 700 milioni, è più facile vedere l’uomo andare a vivere sulla Luna”.

IL RIMPIANTO – Per Bucchioni è stato un errore anche lasciare andar via Gattuso che con il quinto posto aveva fatto il miglior risultato dal 2012 (Milan terzo) ad oggi? “Forse questa andava analizzato e valutato, ma Elliott che ne sa di Gattuso, del calcio spettacolo o del catenaccio?”.

LE REAZIONI – I tifosi del Milan sul web sono sempre più perplessi ma la riconoscenza in Galliani è forte in uno zoccolo duro: ” Dite che volete ma pochi tengono al Milan quanto lo zio Fester. Da parte mia solo rispetto!”. Molti nel lodare Galliani attaccano indirettamente Boban: “C’è chi prende le distanze dal figlio nonostante non faccia più parte della società poi c’è chi permette al figlio di dire e fare quello che vuole su instagram e non dice nulla nonostante abbia una ruolo di rilievo nella societá”.

SPORTEVAI | 11-10-2019 08:24