La provocazione di Mattioli infiamma i tifosi della Juve sul web

Assieme a Dybala, cresciuto in maniera esponenziale fino a diventare il vero intoccabile della Juve, c’è un altro protagonista importante che è tornato sotto i riflettori, smentendo almeno in parte le critiche di inizio stagione. L’approccio di De Ligt con il campionato italiano era stato da incubo: Sarri era stato costretto a buttarlo subito nella mischia per l’infortunio di Chiellini e l’olandese ha pagato un dazio pesante all’ambientamento. Ora però si sta rivelando un acquisto indovinato anche se continua a far discutere.

IL VIZIETTO – Fino a poco fa il difensore era perennemente nell’occhio del ciclone per quel “vizietto” di allargare sempre troppo le braccia e le mani in area ma le recenti prestazioni lo hanno visto tra i migliori in campo.

LA PROVOCAZIONE – Su twitter Mario Mattioli sbeffeggia chi per mesi ha criticato lo strapagato acquisto juventino e mette nel mirino sia la stampa che i tifosi.

IL TWEET – Il giornalista della Rai scrive: “Non leggo più nulla sul “bidone” de Ligt… Non leggo sull’imboccata da incapaci della Juve nell’aver acquistato un flop…. Non leggo più delle risate di scherno…come mai?? Mahh ….. a saperlo… Per chi ha solo una spolverata di calcio capisce che non sempre è facile inserirsi in una Nazione, in una Squadra diverse. Anche Lukaku, straordinario, nelle prime partite ha stentato!”.

LE REAZIONI – Non tutti si schierano dalla sua parte, anzi. Sui social fioccano reazioni di ogni tipo: “Facile andare a comprare De Ligt a 80 milioni senza dimenticare che invece il resto della campagna acquisti è totalmente sbagliata, il bravo dirigente è quello che compra Skriniar a 15 milioni” o anche: “Ultimamente sta giocando meglio, ma è il rapporto performance/prezzo che è ancora basso, non crede?”.

NON ESAGERIAMO – C’è chi scrive: “3 partite sopra la sufficienza ad un giocatore pagato 80 milioni e con uno stipendio da 12 le bastano per dire che è stato un affare. Beh contento lei!” oppure: “Aveva quasi procurato l’ennesimo rigore su fallo di mano. Non vale assolutamente la cifra spesa forse la metà ma neanche . Buon giocatore”.

SPIETATI – Un utente scrive: “Fosse venuto all’Inter ci avreste fatto gli speciali fino a tarda notte sui soldi buttati. Invece leggo che ‘c’è tempo per ammortizzare” e ancora: “Con quei soldi non hai certamente perso il nuovo Maldini…. perché de Vrij non è tanto più scarso….ed è stato preso a zero”.

A FAVORE – Insorgono però anche parecchi tifosi della Juve che si accodano a Mattioli: “Mah, io dopo ogni partita mi sento dire “eh ma l’avete pagato 80 milioni, devi anche tenere conto di quanto l’avete pagato” e infine: “Io vedo che De Ligt sta crescendo a vista d’occhio, anche martedì contro l’Atletico che partitona ha fatto o mi sbaglio? Se non fosse per lui avremmo preso 20 gol”.

SPORTEVAI | 29-11-2019 09:14