La rabbia dei tifosi del Napoli: Tutti viziati, si salva uno solo

Avevano applaudito la squadra a fine partita nonostante la delusione per il pari interno col Salisburgo, avevano incitato tutti per 90′ e tutto si aspettavano i tifosi del Napoli fuorchè il caos che si è verificato nel dopo-partita. L’ammutinamento dei giocatori, che si sono sentiti traditi dalla società e che si sono rifiutati di tornare in ritiro, il silenzio stampa di Ancelotti – unico a tornare a Castelvolturno dopo la partita – le polemiche infinite che hanno fatto dormire pochi fan la scorsa notte. Una situazione caotica che non promette nulla di buono per il futuro.

IL SILENZIO – Finora la società non ha replicato alla decisione della squadra di ribellarsi al ritiro “costruttivo” imposto dal club. Alcuni media sostengono che a capo della protesta ci fossero diversi senatori tra i quali Allan e Insigne. Più moderati Callejon e Llorente. Si attende però una presa di posizione di De Laurentiis.

LE SANZIONI – Il tentativo di Ancelotti di portare tutti sul pullman per tornare in sede non è riuscito. Il tecnico potrebbe anche farsi carico delle sanzioni UEFA in arrivo per aver disertato la conferenza

LE REAZIONI – Sconcertati i tifosi del Napoli che prendono le distanze dalla squadra: “I calciatori del Napoli sono pagati profumatamente e se la società li manda in ritiro ci devo andare e non devono rompere”.

BOCCIATI – Tutti si schierano contro i giocatori: “Da che mondo è mondo, nella storia di questo sport, una squadra con velleità di alta classifica e di buone coppe davanti a 2V4N1P nelle ultime sette partite è legittimo che vada in ritiro. Ciò che è accaduto a Napoli non è e non sarà mai giustificabile”.

IRONIA – C’è chi regisce con commenti ironici: “Gli ammutinati del Bounty erano pivelli in confronto. Il leader calmo colpisce ancora” oppure: “…”Delirio sotto il Vesuvio” … prossimamente in tutti i cinema…”.

SALVATO – Si salva solo Ancelotti: “Ancelotti era venuto a #Napoli per provare emozioni, non per vivere questo schifo. Tifosi che gli vanno contro, la squadra che va contro la società… Lui, IL SIGNORE del calcio, tutti ciò non lo meritava. Mi dispiace tante per lui!”.

LA DELUSIONE – Fioccano commenti di ogni tipo: “Non vedete che il problema sono i calciatori viziati e senza p.. che abbiamo” o anche: “Io mi immagino Ancelotti da solo in ritiro, che trova apparecchiato e cucinato per 25 persone, per la cena post partita”.

L’ERRORE – Nessuno giustifica il comportamento degli azzurri: “I ragazzi avrebbero dovuto, più opportunamente, tornare in ritiro e discutere la cosa oggi. Invece dimostrano quella immaturità madre della incapacità di fare il passo decisivo necessario per riuscire a vincere qualche trofeo” e infine: “Si è rotto qualcosa nel gruppo altrimenti non sarebbe spiegabile un calo del genere. Penso che sia colpa del presidente, vedi gestione del gruppo. Da grandissimi giocatori, Koulibaly, Allan, ecc…. sono diventati giocatori normali”.

SPORTEVAI | 06-11-2019 08:44