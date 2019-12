La rabbia di Natale, tifosi Milan scatenati: toglietevi la maglia

l’Atalanta non fosse un cliente facile lo si sapeva, che il Milan però approcciasse in maniera così debole alla gara no. Ed è inevitabile che scatti la rabbia dei tifosi a fine gara, dopo un Guai a chi pensa alle vacanze, aveva ammonito Pioli alla vigilia ma per i tifosi del Milan sarà un Natale amarissimo comunque. Altro che svolta, altro che la luce fuori dal tunnel, altro che Europa. Chenon fosse un cliente facile lo si sapeva, che il Milan però approcciasse in maniera così debole alla gara no. Ed è inevitabile che scatti la rabbia dei tifosi a fine gara, dopo un risultato così umiliante.

IL MERCATO -Se fino a prima del fischio d’inizio c’era chi ancora sognava di riaggiustare le cose in campionato, confidando anche nei Boban Maldini Massara, se ne vanno meglio e’ -Se fino a prima del fischio d’inizio c’era chi ancora sognava di riaggiustare le cose in campionato, confidando anche nei colpi di mercato a gennaio, al 90′ esplode la delusione via social dei fan: “Si devono vergognare TUTTI… E prima Elliot e i suoi compari di ScaroniMaldini Massara, se ne vanno meglio e’ # ELLIOTOUT V E R G O G N A”, o anche: ” Esonetevi in massa”, oppure: “E’ un incubo”.

LE REAZIONI – Non si salva nessuno nei commenti di fine partita. Da Guidolin che commentava per Dazn a Pioli per le sue scelte di formazione, da Suso – tra i più bersagliati come sempre – a Calhanolgou e c’è chi sentenzia: ” Comunque se il Milan andasse in serie B non sarebbe nulla di eclatante” o anche: ” Toglietevi la maglia del Milan” e ancora: “Ci hanno umiliati”.

IL GIOCO – Non si capacitano i fan rossoneri: “Milan che sta ancora cercando di capire il proprio medesimo schema di gioco” o anche: “A me i due terzi dei giocatori del Milan stanno proprio ormai sui mar…. Non mi era mai successo per un solo rossonero in vita mia “.

IN MINIERA – Non c’è confine alla delusione: “Dopo questa partita i giocatori del Milan dovrebbero devolvere i loro ingaggi in beneficenza” e ancora: ” Abbiamo perso ogni senso. Fuori limite della decenza. Chiudiamo tutto! Prima che sia troppo tardi”, oppure: “Altro che vacanze, mandateli in miniera”.

LE ACCUSE – C’è chi scrive: “Il fatto è che non abbiamo un Zaniolo, un Deulofeu, un Douglas Costa, un Gomez là a destra per aggredire la profondità in velocità, ma abbiamo il fenomeno che chiede 6 milioni per guardare le partite” o anche: “Siamo tutti d’accordo che Calhanoglu non sia un giocatore di calcio ma solo una comparsa pagata per fare numero, come a calcetto?”.

PARAGONI – Fioccano i commenti: “Io non vorrei infierire, ma il Genoa, ieri contro l’Inter, ha giocato meglio del Milan di oggi” o anche: “Il miglior giocatore in rosa che abbiamo è un terzino… squalificato oggi. .io impazzisco….” e infine: “Abbiamo sognato di vedere una vera squadra di calcio per qualche settimana ma ci siamo risvegliati”.

L’AUGURIO – I tifosi sono disperati: “Spero che passiate un Natale di m…. Nel c… fino al 6 gennaio. Come noi tifosi” e infine: ” Il Titanic al confronto era un disastro contenuto…”.

SPORTEVAI | 22-12-2019 14:22