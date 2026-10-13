Novità rilevante nelle gare trasmesse della Rai: al commento non ci sarà più la storica coppia composta da Colantoni e Lucchetta, ma quella con Edi Dembinski e Matteo Piano. E il web approva

Cambieranno le abitudini dei telespettatori sintonizzati sulle frequenze della Superlega: la Rai ha deciso di affidare le telecronache delle gare della stagione alle porte alla coppia composta da Edi Dembinski e Matteo Piano, di fatto spedendo in tribuna quella storica composta da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. I quali resteranno comunque nella squadra di RaiSport, e probabilmente (ma questo lo si capirà strada facendo) potrebbero anche riprendere il loro posto in cabina di commento quando arriveranno le partite più importanti della stagione. A meno che il nuovo corso del direttore Marco Lollobrigida non abbia voluto anticipare le linee guida del futuro, promuovendo la giovane coppia.

Edi e Matteo, il nuovo che avanza

Dembinski e Piano sono volti relativi nuovi nei palinsesti del volley di mamma Rai. Dembinski in realtà è stato passato al volley direttamente dal basket, praticamente in concomitanza con la fine dei diritti audiovisivi del massimo campionato italiano (che oggi viaggia sulla piattaforma di lega LBA TV e su Sky Sport), dopo aver proseguito per una stagione con i racconti delle gare di A2. Classe 1979, di origini polacche e rumene, è figlio di una coppia che si era trasferita in Italia per motivi di studio (è nato a Pavia).

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Il suo approdo nella redazione volley ha coinciso con alcuni dei momenti più alti della pallavolo italiana, soprattutto raccontando come inviato a bordocampo i trionfi recenti della nazionale femminile di Velasco, oltre a quella maschile di De Giorgi. Ogni tanto nella scorsa stagione si era già spostato in cabina di commento, ora la cosa diventerà abitudinaria.

E il fatto che accanto avrà Matteo Piano non è casuale: l’ex giocatore di Modena e Milano, appena dopo essersi ritirato dall’attività a 35 anni (nel 2025), è entrato a far parte del team di RaiSport come opinionista, portando un po’ di brio e sfoggiando un look molto giovanile e sbarazzino. Dopo l’estate al seguito della nazionale maschile, ora il debutto ufficiale al commento tecnico, che in tanto hanno salutato con vivo compiacimento. E al suo posto, come battitore libero nei post partita, arriva l’ex opposto di Piacenza, Modena, Trento e della nazionale Luca Vettori.

Il web esulta per il cambio della guardia

Insomma, la stagione di Superlega porterà subito qualche novità rilevante, e in tanti sul web hanno commentato positivamente la scelta della Rai di mettere in stand by (per quanto non è dato sapere) la coppia Colantoni-Lucchetta. Che al netto di un’intesa collaudata negli anni, negli ultimi tempi aveva suscitato molte critiche sul web, soprattutto da parte di chi riteneva che i due avessero finito per ergersi spesso e volentieri protagonisti più dei giocatori stessi, magari utilizzando frasi a effetto o lanciandosi in analisi un po’ troppo ardite (vedi soprattutto Lucchetta).

Nei siti specializzati che hanno rilanciato la notizia, la stragrande maggioranza dei commenti ha accolto con favore il cambio della guardia. Evidentemente anche in Rai hanno captato gli umori degli appassionati, dal momento che in tanti si erano spostati sulle TV a pagamento per seguire le partite della nazionale (gli ascolti di Sky e Dazn durante gli Europei sono stati davvero notevoli, pensando al fatto che la concorrenza in chiaro trasmetteva le stesse partite) proprio per cercare una telecronaca più equilibrata e meno esuberante.

Insomma, una decisione che ha dato adito a tante interpretazioni, al netto dell’indiscussa qualità della nuova coppia di telecronisti. I quali faranno il loro debutto presumibilmente nella sfida in programma sabato prossimo alla ASGM Arena di Verona tra la Rana e la Lube Civitanova (ore 18), match inaugurale del nuovo campionato italiano (e il giorno dopo si replica, sempre alle 18, con Cuneo-Perugia).