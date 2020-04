La Reggiana contraria al sorteggio

Il presidente della Reggiana, Luca Quintavalli, a Tuttosport ha spiegato di essere contrario al sorteggio per stabilire la quarta promossa in serie B.

"Penso che non possano essere attribuiti alla Dea bendata gli esiti di classifica di un campionato professionistico e di una stagione intera, se non giocabile per cause di forza maggiore e quindi definibile nella sua forma più certa cioè quella del campo – ha detto -. Accettare un sorteggio precluderebbe a prescindere qualsiasi volontà di analizzare quanto ottenuto sul campo".

SPORTAL.IT | 21-04-2020 14:00