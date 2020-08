La Reggina prova a stringere per Falcinelli

Retrocesso in C con il Perugia, Diego Falcinelli non scenderà nella terza serie con la formazione umbra. L’attaccante è anzi già rientrato dal prestito, tornando al Bologna, il club proprietario del suo cartellino.

Per Falcinelli, però, non c’è spazio alla corte di Sinisa Mihajlovic e si sta quindi cercando una nuova sistemazione per l’ex Crotone. Potrebbe tornare in Calabria, visto che piace alla neopromossa in B Reggina, ma l’ingaggio è pesante e bisognerà quindi trovare una soluzione che accontenti tutti.

OMNISPORT | 25-08-2020 17:50