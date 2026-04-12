La replica di Ronaldo ai lamenti di Inzaghi: Cr7 a -32 dal record e Al Nassr a un passo dal titolo

Dopo le polemiche innescate dall'Al Ahli dell'ex tecnico dell'Inter, che ha accusato il sistema di favorire Cr7, il portoghese segna ancora

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Dica 32. I gol che mancano a Cristiano Ronaldo per raggiungere l’incredibile record di 1000 gol in carriera. Il portoghese, da poco rientrato dall’infortunio, trascina l’Al Nassr ad un altro successo che avvicina il suo club al titolo e risponde sul campo alle illazioni dell’Al Hilal di Inzaghi.

Il record si avvicina

Cr7 non ha alcuna intenzione di cedere lo scettro. Contro l’Al Okhdood ha segnato di nuovo, incrementando il suo bottino di gol e vittime in carriera: ora ha toccato quota 968 ed è a -32 dal primato dei millle gol con la concreta prospettiva di conquistare il titolo di campione in Saudi League e la Coppa Pichichi.

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Le proteste dell’Al Hilal

Nei giorni scorsi ad alzare la voce era stato l’Al Hilal di Inzaghi: critiche neanche velate all’arbitraggio per un rigore netto negato e il dubbio malizioso: sappiamo che farete di tutto per far vincere una persona. Ovvero Cr7.

Il successo sull’Al Okdood per 2-0

A queste illazioni Ronaldo ha risposto sul campo ed è stato proprio lui a sbloccare la gara con l’Al Okhdood. Cr7 ha avviato un’azione offensiva , ha controllato un passaggio in corsa e ha insaccato la palla alle spalle di Samuel Portugal. Dopo un gol annullato all’Al Nassr qualsiasi tentativo di rimonta da parte dei padroni di casa è stato rapidamente spento all’inizio del secondo tempo grazie all‘ex Milan João Félix che ha realizzato il gol del 2-0 spegnendo ogni residua speranza di rimonta.

Per l’Al Nassr si tratta della quattordicesima vittoria consecutiva. Il titolo di campione è a un passo, il record di Ronaldo un po’ più vicino.