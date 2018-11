La Revivre riporta in Italia Hirsch

La Revivre Axopower Milano ha annunciato il tesseramento dell’atleta Simon Hirsch. La società del presidente Lucio Fusaro ha infatti completato l’iter documentale per inserire nel roster a disposizione del tecnico Andrea Giani il giocatore tedesco classe 1992.

Pallavolista particolarmente duttile (è in grado di giocare sia da opposto sia da schiacciatore) e dalle spiccate doti fisiche (205 cm per 96 kg), la sua ultima – e breve – esperienza è stata in Corea del Sud con la maglia degli Suwon Kepco Vixtorm. Per Hirsch, che nell’ultimo periodo si stava già allenando con la Powervolley, si tratta di un ritorno in Italia dopo aver vestito le maglie di Sora, Latina e Monza.

L'atleta teutonico, che vestirà la maglia numero 9, va così a rinforzare il reparto di attaccanti in gestione al tecnico Andrea Giani.

CARRIERA

2018/19 Powervolley Revivre Axopower Milano (dal 31/10/2018)

2018/19 Suwon Kepco Vixtorm

2017/18 Gi Group Monza

2016/17 Gi Group Monza

2015/16 Ninfa Latina

2014/15 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

2011/14 Generali Haching (GER)

SPORTAL.IT | 01-11-2018 09:50