Via quattro in una volta.

L’Umana Reyer saluta e, attraverso una nota, ringrazia Ariel Filloy, Andrew Goudelock, Francesco Pellegrino e Ike Udanoh per per la grande professionalità e serietà dimostrate con la maglia orogranata e augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle proprie carriere.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 13:49