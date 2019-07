La Reyer chiarisce su Nedovic

La Reyer Venezia non è sulle tracce di Nemanja Nedovic. Questo è quanto ha garantito Federico Casarin, presidente del club orogranata che ha commentato in un'intervista al 'Corriere del Veneto' le voci di un interessamento verso il serbo dell'Olimpia Milano.

"Quando ci sono voci di mercato relative a giocatori di questo tipo spunta subito il nome della Reyer. In realtà, per quanto ci riguarda Nedovic è sotto contratto con Milano. Inoltre abbiamo costruito la squadra in un certo modo e Nedovic, pur essendo un grande giocatore, non ha le caratteristiche che cerchiamo", sono state le parole del numero uno dell'Umana.

SPORTAL.IT | 20-07-2019 21:34