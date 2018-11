La Reyer fa centro anche con la solidarietà

All'indomani della schiacciante vittoria sulla Virtus Bologna, la quinta su cinque gare di campionato per la squadra di De Raffaele, l'Umana Reyer Venezia ha diramato un comunicato per ufficializzare le cifre dell'incasso della gara contro gli emiliani, che verrà devoluto in beneficenza:

"L’Umana Reyer – si legge – è lieta di annunciare che il totale della somma tra l’intero incasso della partita con Bologna (17.000 euro) e la raccolta fondi effettuata all’interno del Palasport (3.000 euro) è di 20.000 euro. Tale cifra sarà destinata alla Regione Veneto, affidata in particolare al Presidente Luca Zaia, a sostegno delle popolazioni venete colpite dall’ondata di maltempo. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito dando un segno tangibile di solidarietà in questo momento difficile per il nostro territorio. Siamo un’unica squadra!".

SPORTAL.IT | 05-11-2018 16:50