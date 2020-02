La Reyer piega la Virtus all'overtime

Sarà Venezia a sfidare Milano in semifinale di Coppa Italia. Prima grande sorpresa alla Vitifrigo Arena di Pesaro dove la Reyer elimina all'overtime la Virtus Bologna per 82-81. Decisivo il canestro di Daye a 5 secondi dall'ultima sirena per il sorpasso che elimina la grande favorita della vigilia.

Parte a mille la squadra di coach De Raffaele, con un 11-0 che stordisce la Virtus. Weems (15 i punti a fine partita, come lui anche Teodosic) interrompe il digiuno dei suoi dopo oltre tre minuti ma la capolista della serie A è irriconoscibile, merito anche di Venezia che prova ad approfittare del momento favorevole e al primo riposo è avanti 11-21. Le Vu Nere non ci stanno, Weems e Hunter guidano la riscossa fino al -3 (22-25), l'Umana però regge l'urto e nel finale la tripla di Tonut (16 punti alla fine, il migliore nei suoi) le permette di chiudere il primo tempo sul +5 (32-37).

La rimonta degli uomini di Djordjevic si concretizza al 3' del terzo quarto, con la bomba di Markovic e la successiva schiacciata di Weems che valgono aggancio e sorpasso (44-42). Controbreak (0-5) della Reyer e partita che resta viva a ridosso dei dieci minuti finali (47-50). Si gioca sul filo dell'equilibrio, punto a punto, fino al 68 pari alla sirena che porta la contesa al supplementare. Markovic dall'arco e Hunter dalla lunetta sembrano regalare a Bologna la vittoria, prima della giocata di Daye (15 punti) che vale la sfida con Milano.

SPORTAL.IT | 13-02-2020 23:27