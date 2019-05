La richiesta dei tifosi dell'Inter a Conte

La notizia è arrivata all’alba: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. I tifosi nerazzurri sono un po’ spaccati perché in molti non vedono di buon occhio il suo passato bianconero, ma in generale c’è molta eccitazione per quello che può essere un passaggio storico per la storia del club meneghino. Ma quali sono le speranze del popolo interista? A cosa si punta subito già dal primo anno di Conte sulla panchina lasciata libera da Spalletti?

Nuova mentalità e nuovi nomi – Sui social i tifosi sono un fiume in piena. Ovviamente nei nomi sognati per il mercato si trova di tutto ma in generale le richieste convergono su obiettivi realistici. Il preferito in attacco è sicuramente Lukaku, visto come un gladiatore adatto al gioco di Conte (meno gettonato Dzeko) mentre gli acquisti paventati di Chiesa e Barella non accendono più di tanto gli entusiasmi. Viene chiesto un top player a centrocampo, senza troppe specifiche, ma che sia scelto dal mister. Quel che più conta però è la richiesta di vedere sempre una squadra con un’anima, un gioco grintoso, un gruppo unito che lotti insieme.

Il recupero dei giocatori – Insomma si chiede una mentalità diversa, l’Inter nei momenti che contano è spesso venuta meno, mentre ora con uno come Conte si punta ad alzare l’asticella e superare il Napoli nelle gerarchie della Serie A avvicinandosi alla Juventus. In molti però sono convinti anche che col nuovo allenatore possano tornare al top alcuni giocatori che hanno passato annate difficili, ad esempio Antonio Candreva, che con Conte in nazionale aveva sempre fatto benissimo. La rinascita nerazzurra passa anche da questo.

31-05-2019