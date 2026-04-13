La rincorsa (quasi) impossibile di Malen | 90+Recupero

Sapete chi ha il record di triplette in Serie A? L’ultimo a riuscirci, trasformando poi quei tre gol in quattro, è stato Mateo Retegui nel febbraio 2025. Da allora silenzio per 426 giorni. E pensare che una volta era quasi normale: dall’80 a oggi Pippo Inzaghi guida la classifica con 10 triplette, seguito da Beppe Signori (9 triplette), poi Van Basten, Baggio e Crespo con 8 triplette. Più dietro Batistuta, Cavani, Immobile, Montella, Balbo, Di Natale. Oggi sono eventi rarissimi.

Malen è arrivato a aggiornato, quasi a giochi fatti. In dodici partite ha già segnato 10 gol: è quarto nella classifica marcatori, con una media impressionante. Davanti c’è Lautaro con +6, ma adesso è fermo per infortunio. Vincere arrivando a metà stagione sarebbe una storia fuori copione. Ma il calcio ogni tanto ama sorprendere.