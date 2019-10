La rivelazione di Bruno Longhi fa sognare i tifosi del Milan

L’ultimo nome uscito dalla roulette rossonera è quello di Shevchenko: l’ex bomber è annunciato al tavolo della cena di Maldini a breve, anche se l’avventura sulla panchina dell’Ucraina sembra essere l’ostacolo principale perchè possa accettare la panchina rossonera. Se ufficialmente il Milan ha concesso fiducia a Giampaolo, tutti i segnali vanno verso una direzione diversa e non necessariamente dopo la partita di Marassi col Genoa.

I NOMI – Sono circolati tanti nomi, da Garcia a Ranieri, da Allegri a Spalletti e proprio sull’ex tecnico dell’Inter è arrivata una rivelazione da parte di Bruno Longhi che ha fatto drizzare le antenne ai tifosi del Diavolo.

L’INDISCREZIONE – Parlando a Radio Sportiva il giornalista di Mediaset ha detto: “Attraverso confidenze di amici, avevo saputo che Spalletti, prima dell’inizio della stagione, aveva detto che sarebbe stato fermo a meno che non ci fosse stata un’offerta da parte del Milan” .

IL MERCATO – Per Longhi il vero handicap del Milan ha radici antiche: ” Penso che, al di là del fatto che i risultati negativi finiscono per tramortire l’ambiente, il vero peccato originale del Milan risalga alla campagna acquisti di 2 anni, quando sono stati spesi tanti soldi per non avere dei fuoriclasse E’ lo stesso Milan dello scorso anno, con la differenza che ha inserito due Under 21 e due che arrivano dall’Empoli. L’Inter invece ha inserito due nazionali e tre giocatori da Manchester United e Atletico Madrid” .

LA SMENTITA – Spalletti è stato sentito da TopCalcio24 ed ha smentito tutto: “Che ci azzecco col Milan? Sono sotto contratto con l’Inter. Giampaolo è un astro nascente e dovete farlo lavorare. Ora sono fuori dal mondo dal calcio perché mi hanno fatto fuori e voglio restarne fuori. Voi dovreste venire con me a raccogliere un po’ d’uva, avreste più calli nelle mani e vi fareste meno..”.

LE REAZIONI – Intanto i tifosi del Milan restano in attesa e sui social si scatenano: “Speriamo….cento volte meglio di Giampaolo che ha una carriera di bassissimo livello alle spalle” o anche: “Una cosa è sicura o cambi ora o mai più, aspettare Genoa non ha senso. Ah ovviamente per me solo un nome, Luciano Spalletti“, oppure: “Come si può essere schizzinosi pensando a Spalletti, che un po’ di esperienza ad alti livelli l’ha maturata e che sarebbe oro colato in questo momento?”.

SCETTICI – Prevale però lo scetticismo: “Esce dal contratto con l’Inter solo per un progetto chiaro e con pochi rischi. Che ad oggi non può essere quello del Milan, forse a fine stagione” o anche: “Ma veramente così tanta gente crede che Spalletti possa andare ad allenare il Milan? Su quali basi? Perché infilarsi in un problema simile senza sostanzialmente alcun ritorno?”.

LA SOLUZIONE – Il toto-nome impazza su twitter: “Se la situazione precipitasse e saltasse Giampaolo, visto che né Allegri né Spalletti prenderebbero in mano questo Milan, l’unica soluzione è Gattuso nonostante non abbia condiviso la linea giovani e il gioco non eccelso. Serve piglio. Serve passione” e infine: “Prende già 5 meloni per cogliere meloni. Chi glielo fa fare di imbarcarsi quel marasma per meno del doppio?”.

SPORTEVAI | 01-10-2019 08:44