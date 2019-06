La Roma annulla il ritiro, Pinzolo insorge

La decisione della Roma di annullare o comunque di modificare le date del ritiro di Pinzolo ha indispettito non poco i vertici del Comune della Val Rendena.

Al punto che, per bocca del sindaco Michele Cereghini, si profila una causa nei confronti del club giallorosso: "La rinuncia della Roma al ritiro qui in Val Rendena ci addolora. E' una mattinata difficile, il contratto è stato firmato con la nostra organizzazione turistica da poco tempo e avevamo estrema sicurezza dell'arrivo della squadra. Eravamo tranquilli fino a ieri sera" ha detto Cereghini intervenendo a 'Rete Sport'.

"La difficoltà del territorio ora è immensa – prosegue – non si tratta soltanto di pagare delle penali per quanto ci riguarda. La Roma ci ha chiesto la disponibilità ad ospitarla soltanto all'ultimo minuto e abbiamo lavorato tantissimo per avere i giallorossi qui. Sarà l'ente turistico del territorio a valutare possibili azioni nei confronti della società. Anche i tifosi romani che si erano impegnati già per seguire la squadra saranno molto delusi".

Il sindaco boccia seccamente l'ipotesi di un ritiro spostato nella seconda metà del mese: "Non ci sarebbero i tempi ormai, abbiamo già fatto i miracoli per garantire alla società la nostra ospitalità la prossima settimana. Se nel futuro penseremo a questa situazione casomai la Roma ci chiedesse ancora di accoglierla? Presto per dirlo, valuteremo tutto. Questo episodio ci dovrà far riflettere a prescindere per avere delle certezze maggiori, anche rispetto ad altre squadre. Non è possibile attendere l'ultima gara di campionato per organizzare situazioni come questa".



SPORTAL.IT | 26-06-2019 13:52